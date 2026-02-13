युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 191 रिक्त पदों पर होगी भर्ती, जल्द करें आवेदन, जानें डिटेल्स

191 रिक्त पदों पर होगी भर्ती (photo source- Patrika)
CG Govt Job: छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर के निर्देश पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, गरियाबंद द्वारा शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कैंप कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा।
इस रोजगार मेले के जरिए निजी संस्थान फायर, सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, भिलाई-दुर्ग और प्रेरक स्वयं सेवी संस्था, गरियाबंद में कुल 191 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती जिन पदों के लिए की जानी है, उनमें फायरमैन, सिक्योरिटी गार्ड, फूड पैकेजिंग स्टाफ, हेवी लाइसेंस ड्राइवर, वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, केयरटेकर, विशेष शिक्षक (मानसिक मंदता), प्रबंधक, स्पीच थेरेपिस्ट, व्यावसायिक प्रशिक्षक और स्वच्छता कर्मी शामिल हैं।
इन पोस्ट के लिए कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और फायर सेफ्टी में डिप्लोमा है। MSW, PGDCA और B.Ed. क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट तय तारीख और समय पर दो पासपोर्ट साइज़ फोटो और सभी एजुकेशनल और टेक्निकल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ आकर इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।
प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ई-रोजगार पोर्टल (erojgar.cg.gov.in) या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 07706-241269 या मोबाइल नंबर 93295-59607 पर संपर्क किया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग