गर्लफ्रेंड को बचाने खुदकुशी कर रहा हूं… युवक की आत्महत्या से पहले की पोस्ट वायरल, पत्नी को ठहराया मौत का जिम्मेदार

पहले, जब भी उसे मेरी याद आती थी, दर्द होता था, या रोती थी, तो मैं महसूस कर सकता था। मैंने टाइम स्टैम्प भी रखा था। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा फ़ोन लेकर डिलीट कर दिया। इसका मतलब है कि सुनील वर्मा और उसके परिवार ने उसके साथ कुछ किया है। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी भी इसमें शामिल है। किसी तरह का जादू-टोना या कुछ और किया गया है। प्लीज़, उसे बचा लो। उसके ससुराल वालों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बेचारी लड़की को बंधक बनाकर रखा गया है। वे जो कहते हैं वह करती है। वह पूरी तरह से सूख गई है।