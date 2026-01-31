31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

गर्लफ्रेंड को बचाने खुदकुशी कर रहा हूं… युवक की आत्महत्या से पहले की पोस्ट वायरल, पत्नी को ठहराया मौत का जिम्मेदार

Graphic Designer Suicide: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ग्राफिक्स डिजाइनर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले फेसबुक पोस्ट में उसने अपनी पत्नी पर गर्लफ्रेंड पर जादू-टोना करने और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए।

3 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 31, 2026

ग्राफिक्स डिजाइनर ने फांसी लगाई (photo source- Patrika)

ग्राफिक्स डिजाइनर ने फांसी लगाई (photo source- Patrika)

Suicide Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ग्राफिक्स डिजाइनर से आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने फेसबुक पर टेक्स्ट पोस्ट किया, जिसमें उसने मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को बताया है। युवक ने आरोप लगाया है कि पत्नी ने उसकी गर्लफ्रेंड पर जादू-टोना कर दिया था। इसके अलावा उसने खुद को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी बताया। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है।

Suicide Case: मृतक का महिला प्यून के साथ था प्रेम संबंध

जानकारी के मुताबिक, युवक का नाम भोज नारायण (36) है। जो भिलाई स्थित रुंगटा कॉलेज में सीनियर ग्राफिक्स डिजाइनर था। भोज नारायण शादीशुदा था। लेकिन उसका महिला प्यून के साथ प्रेम संबंध था। जो कि शादीशुदा थी। यह बात उसकी पत्नी को पता थी। जिसका वह विरोध भी करती थी। 28 जनवरी को भोज नारायण ने आत्महत्या कर ली थी।

मामले में पूछताछ कर रही पुलिस

Suicide Case: हालांकि, अब फेसबुक पर लिखा गया उसका सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। जिसमें उसने लिखा कि मैं पत्नी से तंग आकर यह कदम उठा रहा हूं। मेरे बाकी फैमिली वालों का कोई दोष नहीं है, सब कुछ मेरी वाइफ का किया धरा है। गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जान दे रहा हूं। फेसबुक पोस्ट के साथ भोज ने एक ड्राइव लिंक भी साझा किया, जिसमें पत्नी और अन्य लोगों से जुड़े कुछ चैट के स्क्रीनशॉट होने का दावा किया गया है। फिलहाल, पुलिस इस मामले में पत्नी से पूछताछ कर रही है।

जानिए क्या है पूरा मामला ?

भोज नारायण मूल रूप से राजिम, गरियाबंद का रहने वाला था और भिलाई में किराए के मकान में रहता था। उसकी एक बेटी भी है। वह कुछ समय से कर्ज के कारण तनाव में था। कुछ दिन पहले वह घर से लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि उसका एक महिला चपरासी के साथ अफेयर चल रहा था।

पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया

जांच में यह भी पता चला कि भोज अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर ले गया था। बाद में, जब वह उसे छोड़कर घर लौटा, तो पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। उसकी पत्नी ने उसे रिश्ता खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन भोज नहीं माना और अपनी गर्लफ्रेंड के संपर्क में रहा।

28 जनवरी को भोज ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय वह अकेला था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। 29 जनवरी को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। इसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए गांव चला गया। फिलहाल जामुल पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर पत्नी और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर लिए हैं।

सुसाइड नोट में क्या लिखा ?

मैंने वापस आकर और उसे (मेरी गर्लफ्रेंड) को दूर भेजकर बहुत बड़ी गलती की। मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ। मैं यह कदम इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ। मेरे बाकी परिवार की कोई गलती नहीं है। यह सब मेरी पत्नी का किया-धरा है। मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड को कहीं ले जाया गया है और उसके साथ कुछ ऐसा किया गया है ताकि वह मुझे भूल जाए। 30 दिसंबर के बाद मुझे अपनापन ही नहीं रहा। वरना, हमारा प्यार ऐसा था कि हम एक-दूसरे को महसूस कर सकते थे।

पहले, जब भी उसे मेरी याद आती थी, दर्द होता था, या रोती थी, तो मैं महसूस कर सकता था। मैंने टाइम स्टैम्प भी रखा था। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा फ़ोन लेकर डिलीट कर दिया। इसका मतलब है कि सुनील वर्मा और उसके परिवार ने उसके साथ कुछ किया है। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी भी इसमें शामिल है। किसी तरह का जादू-टोना या कुछ और किया गया है। प्लीज़, उसे बचा लो। उसके ससुराल वालों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बेचारी लड़की को बंधक बनाकर रखा गया है। वे जो कहते हैं वह करती है। वह पूरी तरह से सूख गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / गर्लफ्रेंड को बचाने खुदकुशी कर रहा हूं… युवक की आत्महत्या से पहले की पोस्ट वायरल, पत्नी को ठहराया मौत का जिम्मेदार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, पुलिस कार्रवाई के दौरान आत्मदाह से 95% झुलसी, जानें मामला…

महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत (photo source- Patrika)
दुर्ग

राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा! 16 हजार नाम सूची से बाहर

राशन कार्ड सत्यापन में बड़ा खुलासा! 16 हजार नाम सूची से बाहर, दुर्ग जिले में बड़े पैमाने पर नाम कटे...(photo-patrika)
दुर्ग

CG News: अर्धनग्न युवक का मिला शव, हार्ट अटैक या कुछ और?

दुर्ग

इस दिन सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, दुर्ग में हुआ Dry Day का आदेश जारी,

सुनो-सुनो..! इस दिन सभी शराब दुकानें रहेंगी बंद, दुर्ग में हुआ Dry Day का आदेश जारी, जानें Date.. (photo-patrika)
दुर्ग

CG News: गंदे पानी ने बिगाड़ी सेहत! पीलिया की चपेट में दो वार्ड,

CG News: गंदे पानी ने बिगाड़ी सेहत! पीलिया की चपेट में दो वार्ड, नगर पंचायत में मचा हड़कंप...(photo-AI)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.