गर्लफ्रेंड को बचाने खुदकुशी कर रहा हूं… युवक की आत्महत्या से पहले की पोस्ट वायरल, पत्नी को ठहराया मौत का जिम्मेदार

ग्राफिक्स डिजाइनर ने फांसी लगाई (photo source- Patrika)
Suicide Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ग्राफिक्स डिजाइनर से आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने फेसबुक पर टेक्स्ट पोस्ट किया, जिसमें उसने मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को बताया है। युवक ने आरोप लगाया है कि पत्नी ने उसकी गर्लफ्रेंड पर जादू-टोना कर दिया था। इसके अलावा उसने खुद को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी बताया। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, युवक का नाम भोज नारायण (36) है। जो भिलाई स्थित रुंगटा कॉलेज में सीनियर ग्राफिक्स डिजाइनर था। भोज नारायण शादीशुदा था। लेकिन उसका महिला प्यून के साथ प्रेम संबंध था। जो कि शादीशुदा थी। यह बात उसकी पत्नी को पता थी। जिसका वह विरोध भी करती थी। 28 जनवरी को भोज नारायण ने आत्महत्या कर ली थी।
Suicide Case: हालांकि, अब फेसबुक पर लिखा गया उसका सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। जिसमें उसने लिखा कि मैं पत्नी से तंग आकर यह कदम उठा रहा हूं। मेरे बाकी फैमिली वालों का कोई दोष नहीं है, सब कुछ मेरी वाइफ का किया धरा है। गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जान दे रहा हूं। फेसबुक पोस्ट के साथ भोज ने एक ड्राइव लिंक भी साझा किया, जिसमें पत्नी और अन्य लोगों से जुड़े कुछ चैट के स्क्रीनशॉट होने का दावा किया गया है। फिलहाल, पुलिस इस मामले में पत्नी से पूछताछ कर रही है।
भोज नारायण मूल रूप से राजिम, गरियाबंद का रहने वाला था और भिलाई में किराए के मकान में रहता था। उसकी एक बेटी भी है। वह कुछ समय से कर्ज के कारण तनाव में था। कुछ दिन पहले वह घर से लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि उसका एक महिला चपरासी के साथ अफेयर चल रहा था।
जांच में यह भी पता चला कि भोज अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर ले गया था। बाद में, जब वह उसे छोड़कर घर लौटा, तो पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। उसकी पत्नी ने उसे रिश्ता खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन भोज नहीं माना और अपनी गर्लफ्रेंड के संपर्क में रहा।
28 जनवरी को भोज ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय वह अकेला था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। 29 जनवरी को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। इसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए गांव चला गया। फिलहाल जामुल पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर पत्नी और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर लिए हैं।
मैंने वापस आकर और उसे (मेरी गर्लफ्रेंड) को दूर भेजकर बहुत बड़ी गलती की। मैं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हूँ। मैं यह कदम इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ। मेरे बाकी परिवार की कोई गलती नहीं है। यह सब मेरी पत्नी का किया-धरा है। मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड को कहीं ले जाया गया है और उसके साथ कुछ ऐसा किया गया है ताकि वह मुझे भूल जाए। 30 दिसंबर के बाद मुझे अपनापन ही नहीं रहा। वरना, हमारा प्यार ऐसा था कि हम एक-दूसरे को महसूस कर सकते थे।
पहले, जब भी उसे मेरी याद आती थी, दर्द होता था, या रोती थी, तो मैं महसूस कर सकता था। मैंने टाइम स्टैम्प भी रखा था। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा फ़ोन लेकर डिलीट कर दिया। इसका मतलब है कि सुनील वर्मा और उसके परिवार ने उसके साथ कुछ किया है। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी भी इसमें शामिल है। किसी तरह का जादू-टोना या कुछ और किया गया है। प्लीज़, उसे बचा लो। उसके ससुराल वालों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बेचारी लड़की को बंधक बनाकर रखा गया है। वे जो कहते हैं वह करती है। वह पूरी तरह से सूख गई है।
बड़ी खबरेंView All
दुर्ग
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग