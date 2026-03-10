CG Job Update: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका, 12 मार्च को इतने पदों पर होगी बंपर भर्ती

इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 14 हजार से 20 हजार रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफ, मेडिकल सुविधा, इंसेंटिव और पेट्रोल भत्ता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्लेसमेंट कैंप में 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या किसी भी विषय में स्नातक योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी erojgar.cg.gov.in, Chhattisgarh Rozgar App या रोजगार कार्यालय के सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।