Helmet Mandatory Rule: सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती, नियम तोड़ने पर पेट्रोल नहीं, प्रशासन ने दिए निर्देश

पुलिस विभाग की ओर से एएसपी सुखनंदन राठौर तथा खाद्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए और इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आमजन की सुरक्षा के लिए लिया गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों से इस नियम के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने को कहा गया।