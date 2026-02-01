CG News: दुर्ग में धर्म परिवर्तन का आरोप, ईसाई धर्म अपनाने दबाव बनाने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2026 को दो अज्ञात महिलाएं उनके घर पहुंचीं और ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने, आर्थिक सहायता मिलने और जीवन की परेशानियां दूर होने का दावा किया। पीड़िता के अनुसार जब उन्होंने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार किया, तो दोनों महिलाएं वहां से चली गईं। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।