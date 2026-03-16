Opium Smuggling: अफीम तस्करी का भंडाफोड़! राजस्थान के दो तस्कर गिरफ्तार, कैश और डोडा बरामद

Opium Smuggling: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध अफीम की खेती और उससे जुड़े तस्करी नेटवर्क के खिलाफ दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने राजस्थान के दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 304 ग्राम अफीम डोडा (चुक्की) और 1 लाख 29 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले में अब तक कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।