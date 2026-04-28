सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट-सीटबेल्ट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर ने साफ कहा है कि इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि विभागीय स्तर पर भी तय की गई है। सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों से नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं। इसका मतलब है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभाग प्रमुख भी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे।