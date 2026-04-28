सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट-सीटबेल्ट अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

हेलमेट-सीट बेल्ट अनिवार्य (photo source- Patrika)
Helmet Rules for govt employees: दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन अब सख्त मोड में नजर आ रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग अनिवार्य होगा। इस फैसले का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना बताया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को हर हाल में हेलमेट पहनना होगा। वहीं, चारपहिया वाहन चालकों के लिए सीटबेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। यह आदेश केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सख्ती से लागू किए जाने वाला निर्देश है, जिसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
कलेक्टर ने साफ कहा है कि इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि विभागीय स्तर पर भी तय की गई है। सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों से नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं। इसका मतलब है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभाग प्रमुख भी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे।
हालांकि प्रशासन के इस सख्त आदेश के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ अलग नजर आ रही है। भिलाई और दुर्ग शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर आज भी कई लोग बिना हेलमेट और सीटबेल्ट के वाहन चलाते दिख जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस चालान काटने में तो सक्रिय है, लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाने की दिशा में प्रयास सीमित नजर आते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का ध्यान फिलहाल केवल चालान काटने तक सीमित है। सुबह-शाम अभियान जरूर चलाया जाता है, लेकिन हेलमेट पहनने और सीटबेल्ट लगाने के प्रति लोगों को समझाने और प्रेरित करने की कमी साफ दिखती है। दूसरी ओर, कुछ शासकीय कर्मचारी भी खुद इन नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिससे आम जनता में गलत संदेश जाता है।
Helmet Rules for govt employees: सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम तभी प्रभावी होते हैं जब उनका पालन हर स्तर पर हो। इस मामले में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है—नियमों को कागज से जमीन तक उतारना। विशेषज्ञों का मानना है कि सख्ती के साथ-साथ लगातार जागरूकता अभियान और उदाहरण पेश करना भी जरूरी है, ताकि लोग इसे मजबूरी नहीं, बल्कि आदत बना सकें।
बता दें दुर्ग प्रशासन का यह कदम सड़क सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि नियमों का पालन कितना सख्ती और ईमानदारी से कराया जाता है।अगर अधिकारी और कर्मचारी खुद नियमों का पालन करते हैं, तो इसका सीधा असर आम जनता पर भी पड़ेगा—और तभी सड़क हादसों में वास्तविक कमी लाई जा सकेगी।
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