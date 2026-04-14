पहले खुद पालन करें… पुलिस ने अपने ही स्टाफ पर लिया एक्शन, 24 पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान

CG Traffic Police Action: छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर दुर्ग पुलिस ने एक सख्त और मिसाल पेश करने वाली कार्रवाई की है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। ये सभी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पाए गए थे, जिसके बाद यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा।