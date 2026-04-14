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पहले खुद पालन करें… पुलिस ने अपने ही स्टाफ पर लिया एक्शन, 24 पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान

CG Traffic Police Action: दुर्ग-भिलाई में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 24 पुलिसकर्मियों का चालान काटा गया, जिससे पुलिस ने “कानून सबके लिए बराबर” का सख्त संदेश दिया है।

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दुर्ग

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Shradha Jaiswal

Apr 14, 2026

पहले खुद पालन करें... पुलिस ने अपने ही स्टाफ पर लिया एक्शन, 24 पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान(photo-patrika)

पहले खुद पालन करें... पुलिस ने अपने ही स्टाफ पर लिया एक्शन, 24 पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान(photo-patrika)

CG Traffic Police Action: छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर दुर्ग पुलिस ने एक सख्त और मिसाल पेश करने वाली कार्रवाई की है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। ये सभी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पाए गए थे, जिसके बाद यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा।

CG Traffic Police Action: खुद नियम तोड़ते मिले पुलिसकर्मी

हाल ही में चलाए गए जांच अभियान के दौरान यह सामने आया कि कुछ पुलिसकर्मी ही ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बिना हेलमेट बाइक चलाने जैसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की।

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई

यातायात पुलिस ने सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा। साथ ही उन्हें भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी गई है।

“कानून सबके लिए बराबर” का संदेश

इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून सबके लिए समान है। जो लोग नियमों को लागू करवाते हैं, उनके लिए भी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि पुलिसकर्मी ही नियम तोड़ेंगे तो आम जनता पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा।

ITMS से बढ़ी निगरानी, ई-चालान की सुविधा

शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के जरिए निगरानी को और मजबूत किया गया है। शहर के विभिन्न चौराहों और प्रमुख मार्गों पर लगे कैमरों से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा रही है और सीधे ई-चालान जारी किए जा रहे हैं।

पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश

दुर्ग पुलिस ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं ट्रैफिक नियमों का पालन करें और समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें।

सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान जारी

हेलमेट न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि यह दुर्घटना के समय सिर को गंभीर चोट से बचाने में भी मदद करता है।पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी की जाएगी, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और लोगों की जान सुरक्षित रहे।

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Published on:

14 Apr 2026 12:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / पहले खुद पालन करें… पुलिस ने अपने ही स्टाफ पर लिया एक्शन, 24 पुलिसकर्मियों पर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान

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