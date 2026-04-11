चॉकलेट का लालच देकर 5 साल की मासूम से हैवानियत, बोरे में मिली जिंदा, POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। एक 30-35 वर्षीय युवक ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और हत्या की नियत से उसे बोरे में बंद कर खंडहर के पास स्थित कुएं के पास फेंक दिया। बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।