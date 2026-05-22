छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत, सुसाइड नोट मिलने के बाद मामला और उलझा, इलाके में सनसनी

Family Suicide Case: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्य नगर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पति-पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि अपने दो मासूम बच्चों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। विजय अग्रवाल सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ मामले की हर पहलू से जांच में जुटी है।