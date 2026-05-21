बिलासपुर में दर्दनाक घटना! पति के जाने का दर्द नहीं झेल पाई पत्नी, 4 दिन बाद फांसी लगाकर दे दी जान

परिजनों के मुताबिक, पति की मौत के बाद सुनीता पूरी तरह टूट गई थी। वह लगातार गुमसुम रहने लगी थी और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। परिवार के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अंदर ही अंदर गहरे सदमे में थी। मंगलवार देर रात सुनीता ने घर के एक कमरे में जाकर सीलिंग फैन से साड़ी का फंदा बनाया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे नीचे उतारकर बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।