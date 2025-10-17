धरती पर मौत की चिंगारी: बिजली तार से टकराया ट्रेलर, करंट से चालक की दर्दनाक मौत, दो वाहन जलकर खाक

केबिन में बैठा ट्रेलर का ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाया। उसने ट्रेलर की केबिन का दरवाजा जैसे ही खोला करंट की चपेट में आ गया। एक झटके में केबिन से नीचे जमीन पर गिर गया। घटना स्थल पर उसकी सांसे थम गई। चालक ने दम तोड़ दिया। चिनगारी निकलने से ट्रेलर के पहिये में आग लग गई। धीरे- धीरे आगे की लपटों ने ट्रेलर को चपेट में ले लिया। दोनों गाड़ियां धू-धूकर जलने लगी। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना गांव के लोगों को दिया।