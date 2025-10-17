Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

धरती पर मौत की चिंगारी: बिजली तार से टकराया ट्रेलर, करंट से चालक की दर्दनाक मौत, दो वाहन जलकर खाक

Big Incident: पुल बनाने के लिए चेनमाउंटेन (पोकलेन) मशीन लोडकर गांव के रास्ते से गुजर रही ट्रेलर 11 किलोवॉट बिजली लाइन की चपेट में आ गई।

2 min read

कोरबा

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2025

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Big Incident: पुल बनाने के लिए चेनमाउंटेन (पोकलेन) मशीन लोडकर गांव के रास्ते से गुजर रही ट्रेलर 11 किलोवॉट बिजली लाइन की चपेट में आ गई। इससे दोनों गाड़ी में करंट फैल गया। ट्रेलर का केबिन खोलते ही चालक करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से चालक नीचे गिरा। उसकी मौत हो गई। पोकलेन मशीन और बिजली तार के घर्षण से चिनगारी निकली। दोनों गाड़ियों में आग लग गई।

घटना गुरुवार शाम करीब 5.30 बजे की बताई जा रही है। पोकलेन मशीन को लोड करके चालक पाली- चैतुरगढ़ मार्ग की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में ग्राम पंचायत भंडारखोल अंतर्गत ग्राम जरहामौहा के पास पोकलेन का उपरी हिस्सा 11 किलोवॉट की लाइन को झटके साथ टचकर गया। इससे तार में कंपन हुआ। चिनगारी निकली। पोकलेन और ट्रेलर में करंट दौड़ने लगा।

केबिन में बैठा ट्रेलर का ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाया। उसने ट्रेलर की केबिन का दरवाजा जैसे ही खोला करंट की चपेट में आ गया। एक झटके में केबिन से नीचे जमीन पर गिर गया। घटना स्थल पर उसकी सांसे थम गई। चालक ने दम तोड़ दिया। चिनगारी निकलने से ट्रेलर के पहिये में आग लग गई। धीरे- धीरे आगे की लपटों ने ट्रेलर को चपेट में ले लिया। दोनों गाड़ियां धू-धूकर जलने लगी। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना गांव के लोगों को दिया।

बिजली विभाग को अवगत कराया गया। 11 किलोवॉट की लाइन को बंद किया गया। आसपास के लोगों ने बाल्टी के पानी से ट्रेलर में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई।

जहां घटना हुई वहीं लाइन सड़क को करती है पार

जिस स्थान पर घटना हुई है, वहां 11 किलोवॉट की लाइन सड़क को पार करती है। इस लाइन से भंवरखोल और लाफा सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति होती है। घटना के बाद से इस क्षेत्र में लाइन की आपूर्ति बंद हो गई है। बताया जाता है कि ग्राम जरहामौहा के पास एक नाला पर पुल निर्माण की स्वीकृति मिली है। यहां काम शुरू करने के लिए चेनमाउंटेन को लाया जा रहा था। इस दौरान हादसा हुआ।

दमकल के आने में हो गई देरी

जहां घटना हुई है, वहां आसपास कोई फायर स्टेशन नहीं है। दोनों गाड़ियों में लगी आग पर काबू पाने के लिए पाली और दीपका से दमकल वाहन भेजी गई। दूरी अधिक होने से दमकल गाड़ी को पहुंचने में समय लगा। तब तक दोनों गाड़ियां जल गई थीं।

सूचना मिलते ही 11 किलोवॉट की लाइन से बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। इसकी जानकारी पुलिस को भी दी है। व्यक्ति के मृत्यु की सूचना मिली है। - नारायण प्रसाद सोनी, सहा. यंत्री, बिजली वितरण विभाग, पाली

धरती पर मौत की चिंगारी: बिजली तार से टकराया ट्रेलर, करंट से चालक की दर्दनाक मौत, दो वाहन जलकर खाक

