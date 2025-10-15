अंधेरे में भटका रास्ता, तालाब में गिरने से बुजुर्ग की हुई मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर जताई नाराजगी

सूचना मिलने पर डोंगरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि समारूराम गांव के सबसे वरिष्ठ और मिलनसार व्यक्तियों में से एक थे। उनके निधन से गांव का माहौल गमगीन हो गया है।