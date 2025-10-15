Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

अंधेरे में भटका रास्ता, तालाब में गिरने से बुजुर्ग की हुई मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर जताई नाराजगी

Big Incident: डोंगरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम करेठी (खुज्जी) में सोमवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में 85 वर्षीय बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई।

2 min read

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2025

मौत (Photo source- Patrika)

मौत (Photo source- Patrika)

Big Incident: डोंगरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम करेठी (खुज्जी) में सोमवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में 85 वर्षीय बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब अचानक गांव की बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम करेठी निवासी समारूराम राणा (85 वर्ष) रोजाना की तरह शाम के समय गांव के किनारे सड़क पर टहलने निकले थे। इसी दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे में रास्ता भटकते हुए वह खेतों की दिशा में निकल गए। रास्ता न पहचान पाने के कारण वे समीप स्थित गहरे तालाब में गिर पड़े और डूब गए।

देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने गांव में आसपास खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान रास्ते में समारूराम की लाठी मिली, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों और ग्रामीणों ने पूरी रात खोज जारी रखी। मंगलवार की सुबह ग्रामीणों ने फिर से तलाश की, तब तालाब में शव तैरता नजर आया।

गांव में शोक की लहर

सूचना मिलने पर डोंगरगांव पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि समारूराम गांव के सबसे वरिष्ठ और मिलनसार व्यक्तियों में से एक थे। उनके निधन से गांव का माहौल गमगीन हो गया है।

वहीं, ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि गांव में आए दिन बिना सूचना बिजली गुल हो जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि बिजली विभाग गांव में स्थायी समाधान निकाले ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा न हों।

Updated on:

15 Oct 2025 01:11 pm

Published on:

15 Oct 2025 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / अंधेरे में भटका रास्ता, तालाब में गिरने से बुजुर्ग की हुई मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर जताई नाराजगी

