Agniveer Bharti 2026: अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, इस वेबसाइट पर प्रवेश पत्र करे डाउनलोड

अग्निवीर (फाइल फोटो)
Agniveer Bharti 2026: सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा 10 से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम धमतरी में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के पुरूष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर व अग्निवीर ट्रेडसमेन (दसवीं व आठवीं) का आयोजन किया जा रहा है।
ऑनलाईन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं मेें भाग ले सकेगें। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in और अभ्यर्थी के ई-मेल पर भेज दिया गया है। रैली में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड व सभी कागज रैली अधिसूचना के अनुसार और साथ में आधार कार्ड से लिंक मोबाईल भी लेकर आना अनिवार्य हैं।
उम्मीदवार किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक सेना भर्ती कार्यालय नवा रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-2965212 एवं 0771-2965214 तथा जिला रोजगार कार्यालय राजनांदगांव के टेलीफोन नंबर 07744-299523 में संपर्क कर सकते हैं। भारतीय सेना में चयन पारदर्शी है और केवल योग्यता के आधार पर चयन होता है।
