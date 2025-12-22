22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

Agniveer Bharti 2026: अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, इस वेबसाइट पर प्रवेश पत्र करे डाउनलोड

Agniveer Bharti 2026: योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in और अभ्यर्थी के ई-मेल पर भेज दिया गया है। रैली में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड व सभी कागज रैली अधिसूचना के अनुसार और साथ में आधार कार्ड से लिंक मोबाईल भी लेकर आना अनिवार्य हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Dec 22, 2025

Agniveer Bharti 2026: अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, इस वेबसाइट पर प्रवेश पत्र करे डाउनलोड

अग्निवीर (फाइल फोटो)

Agniveer Bharti 2026: सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा 10 से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम धमतरी में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के पुरूष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर व अग्निवीर ट्रेडसमेन (दसवीं व आठवीं) का आयोजन किया जा रहा है।

ऑनलाईन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं मेें भाग ले सकेगें। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in और अभ्यर्थी के ई-मेल पर भेज दिया गया है। रैली में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड व सभी कागज रैली अधिसूचना के अनुसार और साथ में आधार कार्ड से लिंक मोबाईल भी लेकर आना अनिवार्य हैं।

उम्मीदवार किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक सेना भर्ती कार्यालय नवा रायपुर के टेलीफोन नंबर 0771-2965212 एवं 0771-2965214 तथा जिला रोजगार कार्यालय राजनांदगांव के टेलीफोन नंबर 07744-299523 में संपर्क कर सकते हैं। भारतीय सेना में चयन पारदर्शी है और केवल योग्यता के आधार पर चयन होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 01:21 pm

Published on:

22 Dec 2025 01:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Agniveer Bharti 2026: अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, इस वेबसाइट पर प्रवेश पत्र करे डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big Breaking News: CAF जवान को साथी ने मारी गोली… सोते समय की ताबड़तोड़ फायरिंग, कैंप में मचा हड़कंप

Breaking ( Photo - Patrika )
राजनंदगांव

हजारों क्विंटल चावल और मलबे में दबे मजदूर की हुई मौत

CG News: काम के दौरान टूटी चिमनी... पलभर में बदला मंजर! हजारों क्विंटल चावल और मलबे में दबे मजदूर की हुई मौत(photo-patrika)
राजनंदगांव

रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त

नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़! रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त, स्वास्थ्य के लिए खतरा...(photo-AI)
राजनंदगांव

पाम ऑयल और मिल्क पावडर से बना रहे थे पनीर, छापामार कार्रवाई में खुलासा, 460 किलो बरामद

Rajnangdaon news
राजनंदगांव

स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रहीं छात्राएं…

स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रहीं छात्राएं… अब तक 15 दिन में आए 25 मामले, डर और तनाव से जुड़े हो सकते हैं लक्षण, जानें...(photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.