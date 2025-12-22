Agniveer Bharti 2026: अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन, इस वेबसाइट पर प्रवेश पत्र करे डाउनलोड

ऑनलाईन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं मेें भाग ले सकेगें। रैली में भाग लेने वाले योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in और अभ्यर्थी के ई-मेल पर भेज दिया गया है। रैली में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड व सभी कागज रैली अधिसूचना के अनुसार और साथ में आधार कार्ड से लिंक मोबाईल भी लेकर आना अनिवार्य हैं।