Road Accident: बाइक-मालवाहक की भीषण टक्कर से युवक समेत 2 बच्चों की मौत, जानें कैसे हुआ हादसा

मिली जानकारी अनुसार, थनौद निवासी 24 वर्षीय सूरज पिता नंदकुमार यादव अपनी बाइक (सीजी 07 बीवी 6467) पर चार बच्चों को बिठाकर थनौद से ग्राम जराही जा रहे थे। इसी दौरान फुलझर के पास बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक (सीजी 07 बीएम 6153) से टकरा गई। हादसे में युवक सूरज और दो बच्चों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 11 वर्षीय राहुल पिता मनोज यादव और 8 वर्षीय ईशान पिता सुरेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल दुर्ग के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।