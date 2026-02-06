CG Fraud News: मेडिसिन कंपनी में निवेश के नाम पर 12.50 लाख की ठगी, आरोपी ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

शिकायत पर छुईखदान पुलिस ने 3 फरवरी को आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 3 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और घटना के बाद से फरार आरोपियों की तलाश शुरु की। केसीजी पुलिस टीम लगातार 30 घंटे के अथक प्रयास एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। 5 फरवरी को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।