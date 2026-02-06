Road Accident: ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी से मासूम की मौत, कोरबा में 2 युवकों की गई जान… जानिए कैसे हुआ भीषण हादसा

पहली घटना राजधानी रायपुर की है, जहां स्कूल जा रहे दो मासूम बच्चे भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। यह दर्दनाक दुर्घटना शहर के पॉश इलाके में स्थित छत्तीसगढ़ क्लब के सामने हुई। तेज रफ्तार ट्रैफिक पुलिस की टोइंग गाड़ी (क्रेन) ने दोनों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ मौजूद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।