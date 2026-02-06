6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Road Accident: ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी से मासूम की मौत, कोरबा में 2 युवकों की गई जान… जानिए कैसे हुआ भीषण हादसा

Road Accident: छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। राजधानी रायपुर और कोरबा जिले में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 06, 2026

Demo pic (Photo- Patrika)

Demo pic (Photo- Patrika)

Road Accident: छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। राजधानी रायपुर और कोरबा जिले में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इन दर्दनाक दुर्घटनाओं में एक मासूम बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची और अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, जहां एक बच्ची की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।

रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की टोइंग गाड़ी ने कुचले मासूम

पहली घटना राजधानी रायपुर की है, जहां स्कूल जा रहे दो मासूम बच्चे भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। यह दर्दनाक दुर्घटना शहर के पॉश इलाके में स्थित छत्तीसगढ़ क्लब के सामने हुई। तेज रफ्तार ट्रैफिक पुलिस की टोइंग गाड़ी (क्रेन) ने दोनों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ मौजूद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हादसे के बाद टोइंग गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।

कोरबा में तेज रफ्तार कार पलटी, दो युवकों की मौत

दूसरी घटना कोरबा जिले की है, जहां कोरबा-चांपा भारतमाला मुख्य मार्ग पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र से कोरबा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए।

इस दुर्घटना में कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान राहुल राय और विराट अग्रवाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सभी युवक एक बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही खुशियां मातम में बदल गईं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

सवालों के घेरे में तेज रफ्तार और लापरवाही

लगातार हो रहे इन सड़क हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी से हुआ हादसा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 10:01 am

Published on:

06 Feb 2026 10:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Road Accident: ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी से मासूम की मौत, कोरबा में 2 युवकों की गई जान… जानिए कैसे हुआ भीषण हादसा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

वार्षिक आय के आधार पर नगर निकायों की नई ग्रेडिंग, 12 निकाय बने कक श्रेणी में… शासन से मिलने वाला अनुदान बढ़ेगा

नगर निकायों की नई ग्रेडिंग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

8 हजार से अधिक सीटें खाली, पीएम-सेतु योजना के बावजूद आईटीआई अपग्रेड पर कोई प्रस्ताव नहीं, 10 पुराने ट्रेड बंद

8 हजार से अधिक सीटें खाली (फोटो सोर्स- AI)
रायपुर

अफसरों की छुट्टी पर ताला! मंगलवार-बुधवार ऑफिस में रहना अनिवार्य, सरकार के नए नियम से मचा हड़कंप

Government Holidays
रायपुर

DSP Kalpna Verma Case: DSP कल्पना वर्मा सस्पेंड… नक्सल संबंधी गोपनीय सूचना लीक करने की मिली सजा, वायरल WP चैट से खुलासा

DSP Kalpana Verma
रायपुर

Amit Shah in CG: केंद्रीय गृहमंत्री शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा कल से, अधिकारियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक

Amit Shah in CG: केंद्रीय गृहमंत्री शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा कल से, अधिकारियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.