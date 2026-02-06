Rape Case: राजधानी में दरिंदगी! 8 साल की मासूम के साथ युवक ने की हैवानियत, खाना खिलाने के बहाने किया दुष्कर्म

Rape Case: राजधानी रायपुर एक बार फिर शर्मसार हो गया। शहरवासी तेलीबांधा में एक 65 साल के बुजुर्ग द्वारा मासूम को चॉकलेट खिलाने के बहाने अनाचार के घिनौने कारनामे को भूल भी नहीं पाए थे कि बुधवार रात को फिर से एक 8 साल की बालिका से हैवानियत का मामला सामने आया है। पीड़िता को एक कार चालक खाना खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। इस दौरान उसने बालिका से दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।