CG Dhan Kharidi: धान घोटाले को दबाने पानी का इस्तेमाल, वीडियो वायरल होते ही खरीद केंद्र से हटाए गए 4 कर्मचारी

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी, मरेडी, M.R. Pt. No. 663 से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति पाइप के ज़रिए धान की बोरियों पर पानी डाल रहा था। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद मौके पर जाकर जांच की गई, कमेटी मैनेजर को स्पष्टीकरण का नोटिस जारी किया गया और कर्मचारियों और पोर्टरों से पूछताछ की गई। सेंटर पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी देखी गई।