CG Fraud: वकील हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार, लाखों रुपये की लगा दी चपत

CG Fraud: ऑटो पे सेटिंग के चलते फोन पे से दूसरे के खाते में पैसा चला गया। इसे वापस पाने के लिए फोन पे के कस्टमर केयर के चक्कर में एक वकील ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने उनसे 98 हजार रुपए ठग लिया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।