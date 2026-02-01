CG Fraud: वकील हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार, लाखों रुपये की लगा दी चपत

CG Fraud: ऑटो पे सेटिंग के चलते फोन पे से दूसरे के खाते में पैसा चला गया। इसे वापस पाने के लिए फोन पे के कस्टमर केयर के चक्कर में एक वकील ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने उनसे 98 हजार रुपए ठग लिया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पुलिस के मुताबिक अतुल कुमार मिरानी के फोन से 1299 रुपए ऑटोपे सेटिंग से दूसरे के खाते में हो गया। इस रकम को वापस पाने के लिए उन्होंने गूगल में फोनपे के कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। इसमें जो नंबर मिले, उन पर कॉल किया। कॉल करने पर उन्हें वाट्सऐप में एक लिंक भेजा गया।
इस लिंक को ओपन करके अलाउ किया। इसके बाद उनके खाते से 1 रुपए कट गया। फिर ठगों ने उन्हें एपीके फाइल भेजा, जिसे पीडि़त ने ओपन किया। परमिशन अलाउ किया। इसके बाद उनके खाते से 98 हजार रुपए पार हो गए। इसकी शिकायत पर पंडरी पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
