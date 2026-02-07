Raipur News: स्कूल में 12वीं के छात्रों की करतूत, चाकू लहराते हुए बना रहे वीडियो,पुलिस ने भेजा जेल

इसमें चाकू लहराते हुए छात्रों की पहचान की गई। इसके बाद सड्ढू के खालबाड़ा निवासी 19 वर्षीय सुशांत प्रधान को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि हिस्ट्रीशीटर से उसने चाकू खरीदा था। दिसंबर माह में प्रेक्टिकल के दौरान चाकू को अपने बैग में रखकर स्कूल लाया था। चाकू को अपने दोस्तों को दिखाया। इसके बाद अन्य छात्रों ने भी क्लास में चाकू लहराया। इसका वीडियो बनाया गया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। पुलिस ने सुशांत को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।