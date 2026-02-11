शादी में गाना गाते बुजुर्ग गश खाकर गिरा, हार्ट की दीवार फटी, डॉक्टरों ने बचाई जान

रायपुर। मोवा स्थित इट्सा अस्पताल में 73 वर्षीय बुजुर्ग की आपात स्थिति में इलाज कर जान बचाई गई। एक शादी समारोह में गाते समय बुजुर्ग गश खाकर गिरा और बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद एक डाॅक्टर रिश्तेदार ने सीपीआर दिया तो मरीज को जीवित अस्पताल पहुंचाने में मदद मिल गई। जरूरी जांच में पता चला कि मरीज को सीवियर हार्ट अटैक आया है और हार्ट की दीवार फट गई है। अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी व क्रिटिकल केयर विभाग के इलाज से जान बची।