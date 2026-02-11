MISA Bandi Pension: मीसाबंदियों को फिर मिलेगी पेंशन, साय सरकार का बड़ा फैसला

MISA Bandi Pension: छत्तीसगढ़ सरकार ने MISA बंदियों (लोकतंत्र सेनानियों) के लिए पेंशन फिर से शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वालों को श्रद्धांजलि दी। अपने संदेश में, उन्होंने कोमलचंद जैन और शिव कुमार सोनी समेत 100,000 से ज़्यादा MISA बंदियों की दृढ़ता, त्याग और समर्पण को श्रद्धा से याद किया।