Old Pension Scheme: शिक्षाकर्मियों के लिए जरूरी खबर! पुरानी पेंशन को लेकर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, जानें…

Old Pension Scheme: हाई कोर्ट ने सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पिछली सर्विस को कैलकुलेट करके फ़ायदे देने के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। असिस्टेंट टीचर और एजुकेशन वर्कर की तरफ़ से दायर पिटीशन पर जस्टिस एके प्रसाद की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। पिटीशनर की तरफ़ से एडवोकेट मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की। असल में, छत्तीसगढ़ में काम करने वाले असिस्टेंट टीचर, टीचर और (LB) कैडर के टीचर, जिन्हें शुरू में 1998-99 में असिस्टेंट टीचर/एजुकेशन वर्कर (पंचायत)/एजुकेशन वर्कर (शहरी निकाय) के तौर पर अपॉइंट किया गया था, तब से लगातार सर्विस दे रहे थे।