बिलासपुर में LPG गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 126 घरेलू सिलेंडर जब्त…

Illegal LPG Storage: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कलेक्टर की सख्त चेतावनी के बावजूद शहर में गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग का मामला सामने आया है। शहर से लगे कोनी और सिरगिट्‌टी क्षेत्र में किचन केयर और किराना स्टोर में छापेमारी कर प्रशासन ने 126 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जांच के दौरान मौके से गैस निकालने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मामले में संबंधित संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।