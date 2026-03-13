Gas Cylinder Seized: गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कार्रवाई, 126 घरेलू सिलेंडर जब्त

गैस एजेंसियों पर पहुंचने वाले लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर कॉल ही नहीं लग पा रहा है। इस स्थिति से परेशान लोग बार-बार एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे गैस लेने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। गैस एजेंसियों से जुड़े लोगों का कहना है कि तकनीकी समस्या के कारण सर्वर डाउन चल रहा है। इसी वजह से ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी जनरेट होने में भी दिक्कत आ रही है।