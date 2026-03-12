CG Teacher Suspended: दो सहायक शिक्षक तत्काल प्रभाव से सस्पेंड, इस मामले में DEO ने उठाया सख्त कदम

दूसरा मामला मस्तूरी ब्लॉक के पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला कुकुर्दीकला का है। यहां पदस्थ सहायक शिक्षक उत्तम कुमार कंवर के खिलाफ भी शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत सामने आई थी। बीईओ ने उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा, जिसके जवाब में शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसके बाद बीईओ की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें भी निलंबित कर दिया।