Panchayat Secretary Suspended: आवास निर्माण कार्यों में अनदेखी पड़ी भारी, पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी

पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी (photo source- Patrika)
Panchayat Secretary Suspended: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम पंचायत नगोई के सचिव Jeevan Lal Rathia को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से लागू की गई।
प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, सचिव पर आरोप है कि उन्होंने योजना से जुड़े निर्माण कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन भी नहीं किया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए पहले उन्हें 11 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 18 फरवरी को सचिव की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन अधिकारियों ने उसे संतोषजनक नहीं माना।
जांच के दौरान यह पाया गया कि उनके आचरण को Chhattisgarh Panchayat Seva (Conduct) Rules 1998 के नियम 3 के उप नियम (1) के विभिन्न प्रावधानों के तहत कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। इसी आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आगे की जांच भी जारी है और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी समीक्षा की जा रही है।
