Panchayat Secretary Suspended: आवास निर्माण कार्यों में अनदेखी पड़ी भारी, पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी

जांच के दौरान यह पाया गया कि उनके आचरण को Chhattisgarh Panchayat Seva (Conduct) Rules 1998 के नियम 3 के उप नियम (1) के विभिन्न प्रावधानों के तहत कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। इसी आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आगे की जांच भी जारी है और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी समीक्षा की जा रही है।