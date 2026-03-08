8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Panchayat Secretary Suspended: आवास निर्माण कार्यों में अनदेखी पड़ी भारी, पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी

Panchayat Secretary Suspended: PMAY के तहत आवास निर्माण कार्यों में लापरवाही के आरोप में ग्राम पंचायत नगोई के सचिव को जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 08, 2026

पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी (photo source- Patrika)

पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी (photo source- Patrika)

Panchayat Secretary Suspended: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्राम पंचायत नगोई के सचिव Jeevan Lal Rathia को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से लागू की गई।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन भी नहीं किया..

प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, सचिव पर आरोप है कि उन्होंने योजना से जुड़े निर्माण कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन भी नहीं किया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए पहले उन्हें 11 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 18 फरवरी को सचिव की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन अधिकारियों ने उसे संतोषजनक नहीं माना।

Panchayat Secretary Suspended: तत्काल प्रभाव से निलंबित

जांच के दौरान यह पाया गया कि उनके आचरण को Chhattisgarh Panchayat Seva (Conduct) Rules 1998 के नियम 3 के उप नियम (1) के विभिन्न प्रावधानों के तहत कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। इसी आधार पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आगे की जांच भी जारी है और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी समीक्षा की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 11:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Panchayat Secretary Suspended: आवास निर्माण कार्यों में अनदेखी पड़ी भारी, पंचायत सचिव का निलंबन आदेश जारी

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

युवती को कार में जबरन बैठाकर ले गया युवक

होली पर सनसनी! युवती को कार में जबरन बैठाकर ले गया युवक, यातायात आरक्षक ने बचाई जान...(photo-patrika)
रायगढ़

छात्रावास में छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई का वीडियो वायरल, प्रशासन ने शुरू की जांच… जल्द आएगी रिपोर्ट

छात्रावास में छात्राओं से कराई गई रंगाई-पुताई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

Child Rescue Operation: ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी सफलता! दो किशोरियों को MP ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मुस्कान (photo source- Patrika)
रायगढ़

12वीं के छात्र की दर्दनाक मौत… अज्ञात ट्रेलर की ठोकर से गई जान, आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम

Road accident
रायगढ़

Breaking News: रायगढ़ में बड़ा हादसा: सगाई से लौट रही पिकअप खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत, 20 घायल

Breaking News: 4 people died after a pickup fell into a ditch
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.