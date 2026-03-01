Child Rescue Operation: ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी सफलता! दो किशोरियों को MP ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने परिजनों, सहेलियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि दोनों बालिकाएं आखिरी बार सीताराम सारथी नामक व्यक्ति के साथ देखी गई थीं, जो राजमिस्त्री का काम करता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घरघोड़ा क्षेत्र के सन स्टील प्लांट, टेंडा नवापारा में दबिश दी और दोनों नाबालिगों को सुरक्षित बरामद कर लिया।