नक्सली नेटवर्क को तगड़ा झटका, जंगल में छिपे 46 लाख रुपए नकदी के साथ भारी मात्रा में आर्म्स बरामद

Naxal Operation: थाना मैनपुर क्षेत्र के ग्राम बड़ेगोबरा स्थित सांपसाटी जंगल-पहाड़ी इलाके में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों का छिपाया हुआ डम्प बरामद किया है। इस संयुक्त अभियान में जिला पुलिस बल गरियाबंद की ई-30 ऑप्स टीम और डीआरजी धमतरी शामिल रही। पुलिस के अनुसार यह सामग्री प्रतिबंधित संगठन Communist Party of India (Maoist) के धमतरी–गरियाबंद–नुआपाड़ा डिवीजन से जुड़ी बताई जा रही है।