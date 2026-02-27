27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

धान से भरा गोदाम बना आग का गोला, मिल परिसर में मची अफरा-तफरी, पूरा स्टॉक जलकर खाक

Rice mill accident: बोरिद गांव स्थित तिरुपति संपत्ति राइस मिल में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का धान और खाली बारदाने जलकर खाक हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 27, 2026

धान की बोरियां और बारदाने राख (photo source- Patrika)

धान की बोरियां और बारदाने राख (photo source- Patrika)

Rice mill accident: गरियाबंद जिला के बोरिद गांव के समीप स्थित तिरुपति संपत्ति राइस मिल में शुक्रवार को अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और मिल परिसर में रखी धान की बोरियां तथा खाली बारदाने इसकी चपेट में आ गए। देखते-देखते बड़ी मात्रा में धान जलकर राख हो गया।

Rice mill accident: भारी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण

घटना की जानकारी मिलते ही फिंगेश्वर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब तीन घंटे तक चली कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग को आसपास के हिस्सों तक फैलने से रोका, जिससे बड़ा नुकसान टल गया।

Rice mill accident: राइस मिल प्रबंधन को भारी नुकसान

प्रारंभिक आकलन के अनुसार करीब 10 लाख रुपये मूल्य का धान आग में नष्ट हो गया है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए पुलिस विस्तृत जांच कर रही है। इस घटना से राइस मिल प्रबंधन को भारी आर्थिक क्षति हुई है, लेकिन समय पर आग बुझा लिए जाने से संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 05:12 pm

Published on:

27 Feb 2026 05:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / धान से भरा गोदाम बना आग का गोला, मिल परिसर में मची अफरा-तफरी, पूरा स्टॉक जलकर खाक

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Peacock Death: मोर का शव बिस्किट बॉक्स में भेजा.. उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में मौत के बाद लापरवाही

national bird peacock death case in cg
गरियाबंद

Best Operation Award: 87वें CRPF दिवस पर 65वीं बटालियन सम्मानित, एंटी-नक्सल ऑपरेशन के लिए मिला अवार्ड

प्रभावी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सम्मान (photo source- Patrika)
गरियाबंद

20 चक्कर, 4 बैंक खाते… फिर भी नहीं मिली PM आवास की किश्त

20 चक्कर, 4 बैंक खाते… फिर भी नहीं मिली PM आवास की किश्त, बुजुर्ग महिला ने PMO को लिखा पत्र(photo-patrika)
गरियाबंद

धान उठाव में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई

CG Paddy Procurement: धान उठाव में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, हटाए गए मार्कफेड DMO किशोर चंद्रा(photo-patrika)
गरियाबंद

CG News: जमीन में छुपाकर रखा था गोला बारुद, नक्सलियों के डंप को जवानों ने खोज निकाला

CG News: जमीन में छुपाकर रखा था गोला बारुद, नक्सलियों के डंप को जवानों ने खोज निकाला
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.