धान से भरा गोदाम बना आग का गोला, मिल परिसर में मची अफरा-तफरी, पूरा स्टॉक जलकर खाक

प्रारंभिक आकलन के अनुसार करीब 10 लाख रुपये मूल्य का धान आग में नष्ट हो गया है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए पुलिस विस्तृत जांच कर रही है। इस घटना से राइस मिल प्रबंधन को भारी आर्थिक क्षति हुई है, लेकिन समय पर आग बुझा लिए जाने से संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।