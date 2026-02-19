CG Paddy Procurement: धान उठाव में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, हटाए गए मार्कफेड DMO किशोर चंद्रा

CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान के उठाव की धीमी रफ्तार पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। कुल 50.66 लाख क्विंटल धान की खरीदी के मुकाबले अब तक मात्र 29 लाख क्विंटल का ही उठाव हो सका है। इससे खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट से लगभग छह गुना अधिक धान जमा हो गया, जिसके कारण केंद्रों पर अव्यवस्था और जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी।