CG News: जमीन में छुपाकर रखा था गोला बारुद, नक्सलियों के डंप को जवानों ने खोज निकाला

सर्चिंग के दौरान नक्सलियों द्वारा डम्प कर रखे गए कुल चार हथियार बरामद किए गए, जिनमें 02 नग एसएलआर, 01 नग इंसास राइफल और 01 नग 12 बोर हथियार शामिल हैं। बरामद हथियारों को देखकर स्पष्ट है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ये हथियार अत्याधुनिक और ऑटोमैटिक श्रेणी के हैं, जिनका इस्तेमाल नक्सली आमतौर पर सुरक्षा बलों पर हमलों में करते हैं।