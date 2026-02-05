CG Crime: पहले महिला के गुप्तांक में मिर्ची व ज्वलनशील पदार्थ डालकर तड़पाया, फिर पीट- पीटकर उतार दिया मौत के घाट

एक दूसरे के घर आना जाना कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे यह मित्रता झगड़ा में तब्दील होने लगी पिछले कुछ समय से आपस में झगड़ते थे , क्यों कि मृतक सुमित्रा नेताम घर घर जाकर दोनों महिलाओं के चरित्र पर लान्छन लगाती थी और यह बात देखते ही देखते इतना बढ़ गई कि आरोपी सुगतिन एवं ईतवारिन ने उस महिला को जान से मारने की पूरी रणनीति तैयार कर लिए चरित्र पर लान्छन लगाने से छुब्ध दोनो महिलाओ ने पहले से सुमित्रा नेताम के लारी मे पहुंची और उनसे मारपीट किया साथ ही उनके गुप्तांक मे मिर्ची और अन्य ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जमकर तड़पाया और सुमित्रा नेताम को पिट पिटकर हत्या कर दिया।