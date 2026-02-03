Suicide: आंगनबाड़ी केंद्र में फांसी पर लटकी मिली सहायिका, जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन एवं आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर राजिम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों के अनुसार कामेश्वरी देवांगन पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थीं और अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रही थीं। आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक दबाव के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा।