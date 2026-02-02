राजिम में तनाव का माहौल! हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार, कर्फ्यू जैसे हालात

आरोपियों ने गांव के तीन लोगों को करीब चार घंटे तक पीटा। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीण गुस्से में आ गए और आरोपियों के घर पहुंचे। भीड़ के सामने कुछ लोगों ने मिर्च पाउडर फेंकने की कोशिश की, जिससे माहौल और बिगड़ गया। एक आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के कारण राजिम मेला पर भी असर पड़ा। मेला समय पर बंद किया गया और लोगों की संख्या काफी कम नजर आई।