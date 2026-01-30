Sponsorship Scheme: इस जिले के 403 बच्चों को स्पांसरशिप योजना का लाभ, हर माह 4,000 रुपये सीधे खातों में…

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सभी लाभार्थी बच्चों की सूची पते सहित शिक्षा विभाग एवं संबंधित परियोजनाओं को प्रेषित की गई है। वहीं प्राचार्यों एवं शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि बच्चों के खातों में हस्तांतरित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। यह राशि बच्चों की पढ़ाई, कॉपी-किताब, शुल्क, स्वास्थ्य, पोषण, आवश्यक कपड़े एवं अन्य बुनियादी जरूरतों पर खर्च की जाए। साथ ही बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं आवश्यक निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।