CG News: डिलीवरी के बाद आदिवासी महिला और नवजात की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रसूता की डिलीवरी में भारी लापरवाही बरती गई, जिसके चलते उसकी स्थिति गंभीर हो गई और रायपुर ले जाना पड़ा। राज कुमार ध्रुव ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी डॉक्टरों व अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय आदिवासी समाज में गुस्सा व्याप्त है। लोगों का कहना है कि निजी अस्पतालों में गरीब और आदिवासी मरीजों के साथ लापरवाही आम बात हो गई है, लेकिन इस तरह मां और नवजात दोनों की मौत बेहद दुखद और गंभीर मामला है। परिजनों और समाज के लोगों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं, अस्पताल के संचालक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी।