छत्तीसगढ़ के इस गांव में शादी-विवाह व बड़े आयोजन पर लगी रोक, सामने आई ये बड़ी वजह

दरअसल, पूरा मामला पिछले वर्ष अप्रैल में गांव में हुए मूर्ति खंडित करने की घटना से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था, जो हाल ही में जेल से रिहा होकर गांव लौटा था। रविवार दोपहर करीब 12 बजे आरिफ खान ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उन तीन ग्रामीणों की करीब चार घंटे तक पिटाई कर दी, जिन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।