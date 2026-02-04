सरकारी नौकरी का मौका! महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड-03 पद पर भर्ती, जानें Details

उक्त पद हेतु अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रालेखन में 5000 की-डिप्रेशन प्रतिघंटा गति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।