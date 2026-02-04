Women Brutally Murdered: प्राइवेट पार्ट में डाली लाल मिर्च, फिर बेरहमी से की पिटाई… इस बात से नाराज सहेलियों ने कर दी हत्या

मृत महिला की पहचान सुमित्रा नेताम (37 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिलाएं सुगतिन नेताम (36 वर्ष) और इतवारिन बाई (46 वर्ष) हैं। मृतका और आरोपियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि सुमित्रा, आरोपियों के चरित्र को लेकर गांव में टिप्पणी कर रही थी, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था। इसी बात को लेकर तीनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था।