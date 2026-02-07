Naxal surrender 2026: मैनपुर-ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों का बड़ा हथियार डंप बरामद, सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता

Naxal surrender 2026: मिली जानकारी के आधार पर, डंप साइट्स की पहचान की गई और 6 फरवरी, 2026 को जिला हेडक्वार्टर गरियाबंद से जिला पुलिस फोर्स की E-30 यूनिट को भेजा गया। लगभग 36 घंटे तक चले इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन के बाद, टीम ने छह अलग-अलग जगहों से नक्सली हथियारों के डंप बरामद किए।