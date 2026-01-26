राजिम कुंभ की तैयारी में खामियां देख भड़के मंत्री, अफसरों को लगाई फटकार, उद्घाटन में राज्यपाल सहित कई मंत्री होंगे शामिल

विधायक रोहित साहू ने भी मंत्री के गुस्से पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मेला 1 फरवरी से शुरू होना है और राज्यपाल सहित कई मंत्रीगण भी उद्घाटन में शामिल होंगे। इसलिए काम में तेजी लानी जरूरी है। मेला स्थल के विकास के बारे में जानकारी दी गई कि नदी में रेत की सड़क और कनेक्टिंग सड़क बनाई जा रही हैंए जो गंगा आरती घाट से नए मेला मैदान को जोड़ेगी। मुख्य स्नान की तारीखें अब तक घोषित नहीं कुंभ मेला में इस बार कौन-कौन से प्रमुख संत आएंगे, और स्नान की तिथियों के बारे में जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई है।