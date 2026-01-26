राजिम कुंभ की तैयारी में खामियां देख भड़के मंत्री, अफसरों को लगाई फटकार, उद्घाटन में राज्यपाल सहित कई मंत्री होंगे शामिल

राजिम कुंभ की तैयारी देख मंत्री ने अफसरों को लगाई फटकार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Rajim Kumbh 2026: प्रदेश के संस्कृति और धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने शनिवार शाम 6 बजे राजिम कुंभ कल्प मेला की तैयारी का जायजा लिया। नया मेला मैदान चौबेबांधा में पहुंचने पर उन्हें विभिन्न अव्यवस्थाएं और मेले की तैयारी में धीमी गति दिखी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों और इवेंट एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई।
मंत्री ने खुद पैदल निरीक्षण कर यह देखा कि मेला स्थल पर क्या-क्या काम चल रहे हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवान सिंह उइके उन्हें जानकारी देते रहे। मंत्री ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा, हालांकि काम कुछ धीमे हुए हैं, लेकिन 1 फरवरी से पहले सब काम पूरा हो जाएगा। हम हर साल की तरह इस बार भी इस मेला को भव्य बनाएंगे।
विधायक रोहित साहू ने भी मंत्री के गुस्से पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मेला 1 फरवरी से शुरू होना है और राज्यपाल सहित कई मंत्रीगण भी उद्घाटन में शामिल होंगे। इसलिए काम में तेजी लानी जरूरी है। मेला स्थल के विकास के बारे में जानकारी दी गई कि नदी में रेत की सड़क और कनेक्टिंग सड़क बनाई जा रही हैंए जो गंगा आरती घाट से नए मेला मैदान को जोड़ेगी। मुख्य स्नान की तारीखें अब तक घोषित नहीं कुंभ मेला में इस बार कौन-कौन से प्रमुख संत आएंगे, और स्नान की तिथियों के बारे में जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई है।
