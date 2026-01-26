26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

राजिम कुंभ की तैयारी में खामियां देख भड़के मंत्री, अफसरों को लगाई फटकार, उद्घाटन में राज्यपाल सहित कई मंत्री होंगे शामिल

Rajim Kumbh 2026: प्रदेश के संस्कृति और धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने शनिवार शाम 6 बजे राजिम कुंभ कल्प मेला की तैयारी का जायजा लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Khyati Parihar

Jan 26, 2026

राजिम कुंभ की तैयारी देख मंत्री ने अफसरों को लगाई फटकार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

राजिम कुंभ की तैयारी देख मंत्री ने अफसरों को लगाई फटकार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Rajim Kumbh 2026: प्रदेश के संस्कृति और धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने शनिवार शाम 6 बजे राजिम कुंभ कल्प मेला की तैयारी का जायजा लिया। नया मेला मैदान चौबेबांधा में पहुंचने पर उन्हें विभिन्न अव्यवस्थाएं और मेले की तैयारी में धीमी गति दिखी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों और इवेंट एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई।

मंत्री ने खुद पैदल निरीक्षण कर यह देखा कि मेला स्थल पर क्या-क्या काम चल रहे हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर भगवान सिंह उइके उन्हें जानकारी देते रहे। मंत्री ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प मेला राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा, हालांकि काम कुछ धीमे हुए हैं, लेकिन 1 फरवरी से पहले सब काम पूरा हो जाएगा। हम हर साल की तरह इस बार भी इस मेला को भव्य बनाएंगे।

Rajim Kumbh 2026: राज्यपाल सहित कई मंत्रीगण भी उद्घाटन में होंगे शामिल

विधायक रोहित साहू ने भी मंत्री के गुस्से पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मेला 1 फरवरी से शुरू होना है और राज्यपाल सहित कई मंत्रीगण भी उद्घाटन में शामिल होंगे। इसलिए काम में तेजी लानी जरूरी है। मेला स्थल के विकास के बारे में जानकारी दी गई कि नदी में रेत की सड़क और कनेक्टिंग सड़क बनाई जा रही हैंए जो गंगा आरती घाट से नए मेला मैदान को जोड़ेगी। मुख्य स्नान की तारीखें अब तक घोषित नहीं कुंभ मेला में इस बार कौन-कौन से प्रमुख संत आएंगे, और स्नान की तिथियों के बारे में जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 07:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / राजिम कुंभ की तैयारी में खामियां देख भड़के मंत्री, अफसरों को लगाई फटकार, उद्घाटन में राज्यपाल सहित कई मंत्री होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पैसे नहीं दे पाने पर महिला और नवजात को अस्पताल में बनाया बंधक, पांच दिन तक फंसे रहे, स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर कमी उजागर

पैसे नहीं दे पाने पर महिला और नवजात को अस्पताल में बनाया बंधक, पांच दिन तक फंसे रहे, स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर कमी उजागर
गरियाबंद

CG News: महाराष्ट्र से 400 किमी की उड़ान भरकर छत्तीसगढ़ आया गिद्ध, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू

CG News: महाराष्ट्र से 400 किमी की उड़ान भरकर छत्तीसगढ़ आया गिद्ध, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू
गरियाबंद

Naxal Surrender: देर हुई, तो शायद फिर कभी मुलाकात न हो पाए… परिवार की भावुक अपील के बाद 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर

9 नक्सलियों ने किया सरेंडर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
गरियाबंद

आगजनी से हड़कंप… किसानों की 40 एकड़ की पैरावट और मूर्ति निर्माण की झोपड़ी जलकर खाक, देखें भयावह Video

आगजनी से हड़कंप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
गरियाबंद

सोना-चांदी और नकद पर अज्ञात चोरों का ताबड़तोड़ हमला

राजिम ज्वेलरी शॉप लूट! सोना-चांदी और नकद पर अज्ञात चोरों का ताबड़तोड़ हमला, 1 करोड़ का माल उड़ाया(photo-patrika)
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.