Peacock Death: मोर का शव बिस्किट बॉक्स में भेजा.. उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में मौत के बाद लापरवाही

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सोरनामाल जंगल में 1 फरवरी को राष्ट्रीय पक्षी मोर का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मोर का शिकार किया गया था। यह घटना कुल्हाड़ीघाट वन परिक्षेत्र से शुरू हुई, जहां एक बाज ने मोर का पीछा किया और उसे इंदागांव वन परिक्षेत्र के सोरनामाल कक्ष 1217 में मार डाला। कर्मचारियों ने घटना की जानकारी अधिकारियों को दी और तब अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।