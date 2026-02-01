Best Operation Award: 87वें CRPF दिवस पर 65वीं बटालियन सम्मानित, एंटी-नक्सल ऑपरेशन के लिए मिला अवार्ड

Best Operation Award: गुवाहाटी में हुए 87वें CRPF दिवस समारोह के दौरान, CRPF की 65वीं बटालियन को छत्तीसगढ़ में सफल एंटी-नक्सल ऑपरेशन के लिए "बेस्ट ऑपरेशन्स बटालियन अवार्ड" से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कंपनी कमांडर राधेश्याम सिंह को यह सम्मान मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम में बटालियन की तारीफ करते हुए कहा कि 65वीं बटालियन ने नक्सल-मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है।