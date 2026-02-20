Naxalism in CG: नक्सल मुद्दे पर विजय शर्मा का बड़ा बयान, बोले- बस्तर में शांति नहीं चाहते कांग्रेसी

गृहमंत्री विजय शर्मा (photo source- Patrika)
Naxalism in CG: उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें नक्सलियों के सफाए की समय-सीमा को लेकर सवाल उठाए गए थे। विजय शर्मा ने कहा कि जो लोग पांच साल तक सत्ता में रहे, वे अपने ही शहीदों के लिए ठोस काम नहीं कर पाए, लेकिन अब जब विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार इस दिशा में काम कर रही है, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने ऐसे रवैये की कड़ी निंदा की।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर कवर्धा के शिवाजी चौक में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि वे जब भी झीरम घाटी से गुजरते हैं, शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भले इसे अपने नेताओं से जोड़कर देखे, लेकिन भाजपा इसे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व और बलिदान से जोड़कर देखती है। उनके मुताबिक, पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में शहीदों की स्मृति में कोई ठोस पहल नहीं की और केवल आरोप-प्रत्यारोप में समय बिताया।
Naxalism in CG: विजय शर्मा ने यह भी कहा कि आज केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में और राज्य में भाजपा सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि झीरम में बने स्मारक पर रुककर उन्होंने प्रणाम किया था और मन ही मन संकल्प लिया था कि प्रदेश को नक्सलियों से मुक्ति मिलने पर वे सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे में भी राजनीति देख रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग