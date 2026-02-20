Naxalism in CG: नक्सल मुद्दे पर विजय शर्मा का बड़ा बयान, बोले- बस्तर में शांति नहीं चाहते कांग्रेसी

Naxalism in CG: विजय शर्मा ने यह भी कहा कि आज केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में और राज्य में भाजपा सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि झीरम में बने स्मारक पर रुककर उन्होंने प्रणाम किया था और मन ही मन संकल्प लिया था कि प्रदेश को नक्सलियों से मुक्ति मिलने पर वे सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे में भी राजनीति देख रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।