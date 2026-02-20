छत्तीसगढ़ के मौसम में सात दिन तक नहीं होगा बदलाव, दुर्ग सबसे गर्म और अंबिकापुर सबसे ठंडा…

प्रदेश में दुर्ग सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी ओर अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 20 फरवरी को रायपुर शहर में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि तापमान में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं जताई गई है। फिलहाल प्रदेश में मौसम स्थिर है और आने वाले सप्ताह में भी इसी तरह के हालात बने रहने की संभावना है।