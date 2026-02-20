CGBSE 12th Board Exam 2026: आज से शुरू हुई छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा! सुरक्षा, निगरानी और नकल रोकने के पुख्ता इंतज़ाम…

12वीं बोर्ड परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से सकारात्मक सोच के साथ और बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल होने की अपील की है। प्रदेशभर में लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न होगी।