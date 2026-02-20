त्रिवेणी संगम पर बनेगा भव्य बैराज, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ऐतिहासिक मंजूरी

वर्षों से लंबित इस मांग को राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान जनप्रतिनिधियों और आमजनों ने प्रमुखता से उठाया था। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। त्रिवेणी संगम आस्था, संस्कृति और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु स्नान, पूजन और दर्शन के लिए पहुंचते हैं।