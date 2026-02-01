सरकारी नौकरी का झांसा देकर 52 लोगों से ठगी, मास्टरमाइंड सहित चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी सेंट्रल उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि संजय निराला के रिश्तेदारों को जांजगीर चांपा निवासी नरेश मनहर, भुनेश्वर बंजारे, हीरा दिवाकर और राकेश रात्रे ने पोस्टऑफिस में नौकरी लगाने का झांसा दिया। इसके एवज में 4 लाख 50 हजार रुपए लिए, लेकिन नौकरी किसी की नहीं लगाई। संजय की तरह और कई लोग पीडि़त थे। संजय ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मास्टरमाइंड नरेश मनहर और उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ ठगी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी नरेश ने दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी खोल रखा है। उसके पास एमबीबीएस की फर्जी डिग्री मिली है। पुलिस इसकी अलग से जांच कर रही है।

52 युवक-युवतियों से 2.34 करोड़ ठगे